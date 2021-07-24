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Общество24 июля 2021 14:45

Видеоблогер заснял с высоты, как расширяют трассу М-5 у села Белозёрки в Самарской области

На видео со строительной площадки видно, что уже установлены опоры для одной из развязок
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Работы планируют завершить к 2024 году.

Работы планируют завершить к 2024 году.

Фото: принтскрин видео.

В Самарской области продолжается реконструкция трассы М-5 на участке 1034 км - 1042 км. Дорогу здесь планируют расширить до четырех полос, между встречными направлениями будет разделительная полоса. Также запланировано строительство двухуровневых транспортных развязок. Что уже сделано на объекте с высоты заснял видео блогер Сергей Бобин.

По проекту поворот на село Белозерки с трассы М-5 предусмотрен через разворотные петли. Также в проекте - многоуровневая развязка у Красного Яра и надземный пешеходный переход к остановкам общественного транспорта.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАССЫ М-5 В РАЙОНЕ БЕЛОЗЁРОК/САМАРА/РОССИЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАССЫ М-5 В РАЙОНЕ БЕЛОЗЁРОК/САМАРА/РОССИЯ
#самара #бобинсергей #дрон #развязка #красныйяр Реконструкция трассы М-5 на участке 1034 км - 1042 км. На проектируемом участке планируется расширение трассы до 4-х полос по 3.75м с разделителем. Строительство 2-х уровневой транспортной развязки. В конце проектируемого участка трасса сужается до существующей. Проектом предусматривается поворот на Белозерки с трассы М-5 через разворотные петли. Надземный пешеходный переход к остановкам общественного транспорта. Многоуровневая развязка у Красного Яра.

Пока идут работы съезд вправо по Самарской обводной дороге в сторону Уфы закрыт. Маршрут перенаправлен прямо в сторону Москвы. Водителя, двигающимся к Уфе по обводной дороге, приходится ехать прямо до ближайшего съезда - разворот в сторону Самары, а затем по нему до следующего съезда - разворот в сторону обводной дороги. Лишь после этого автомобилисты смогут доехать до съезда к Уфе и совершить разворот в нужном направлении.

Завершить работы по расширению дороги планируется в конце 2024 года.