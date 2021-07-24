Самарцы рассказали, куда они чаще всего ездят на такси

А как записаны любимые адреса у вас? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чаще всего самарцы сохраняют в сервисах такси свои домашние адреса, а также адрес работы и родителей. К такому выводу пришли аналитики Ситимобил. Они отметили, что значительная часть пользователей их сервиса сохраняют и дают названия самым важным для них адресам. Так на первом месте оказались домашние адреса. На втором адреса с названием “Работа”, а адреса под названием “Родители” и “Мама” - только на третьем.

Также среди популярных мест “Дача” и “Дом 2”. Также часто самарцы сохраняют адреса бабушек, мест учебы, баров, клубов и танцев. Нередко самарцы сохраняют среди избранных адресов локации МФЦ, банков и торговых центров.

В топ попали также адреса детских садов, общежитий, вокзалов, аэропортов. У более чем у 20% пользователей в приложении забиты адреса вторых половинок, которые самарцы ласково записывают как “зая” или “любимый/ая”.

Еще один любопытный факт, который отметили аналитики, самые часто встречающиеся женские имена в сохраненных адресах - Настя и Катя, а мужские Дима и Антон.

В Ситимобил отметили, что в ходе исследования были проанализированы только названия сохраненных мест в отрыве от других данных, в том числе адресов, добавленных в избранные.