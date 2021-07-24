В Самаре водитель-пенсионер устроил ДТП с тремя машинами

Хорошо, что обошлось без серьезных травм Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу 23 июля в Красноглинском районе Самары случилось массовое ДТП. Повреждение получили четыре автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 14:10 водитель 79 лет, управляя «Nissan X-Trail», ехал по Красноглинскому шоссе в направлении ул. Симферопольская поселка Управленческий. Возле дома № 80 по Красноглинскому шоссе что-то пошло не так. В итоге мужчина потерял постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на впереди стоящие автомобили: «Toyota Land Cruiser», который задел «Hyundai Solaris», а он в свою очередь - «Renault Logan».

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Nissan X-Trail». Он был доставлен в медицинское учреждение и впоследствии отпущен домой. В пресс-службе МВД также отметили, что водитель «Nissan X-Trail» за год 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.