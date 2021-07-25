В Самарской области перевернулся «Рено Логан». Водитель погиб

Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Безенчукском районе Самарской области скончался водитель, чья машина перевернулась. Произошло это в субботу, 24 июля, на дороге между Безенчуком и железнодорожной станцией Мыльная.

- Водитель автомобиля Renault Logan, который ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. В полиции проводят проверку по факту аварии.