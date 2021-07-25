В четырех районах Самары планируют сделать площадки для выгула собак

Деньги на такие площадки выделят из казны региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четырех районах Самары могут оборудовать площадки для выгула собак. Речь идет об Октябрьском, Железнодорожном, Советском и Ленинском районах, пишет citytraffic.ru.

Власти региона выделят субсидии нескольким муниципалитетам, в том числе Самаре, на площадки для выгула собак. В областной столице такие площадки появятся рядом с домами №79 по улице Свободы (Советский район), №22 по улице Клинической (Ленинский район), №139 по Ново-Садовой (Октябрьский район) и №№ 68 и 70 по улице Пензенской (Железнодорожный район).