Нарушитель-рецидивист насмерть сбил женщину в Самарской области

Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области задержали 27-летнего мужчину на «Ладе Гранте». Водитель сбил женщину в СНТ «Раздолье 2» и скрылся с места ДТП. Женщина погибла, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В ходе разыскных мероприятий сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району установили и задержали водителя «Лады Гранты» 1994 года рождения, водительский стаж с 2013 года, к административной ответственности за нарушение ПДД с 2020 года привлекался 45 раз, - рассказали в областном главке.

Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии, в том числе, в каком состоянии мужчина сел за руль.