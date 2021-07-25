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Происшествия25 июля 2021 18:01

Нарушитель-рецидивист насмерть сбил женщину в Самарской области

И скрылся с места ДТП
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии.

Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области задержали 27-летнего мужчину на «Ладе Гранте». Водитель сбил женщину в СНТ «Раздолье 2» и скрылся с места ДТП. Женщина погибла, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В ходе разыскных мероприятий сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району установили и задержали водителя «Лады Гранты» 1994 года рождения, водительский стаж с 2013 года, к административной ответственности за нарушение ПДД с 2020 года привлекался 45 раз, - рассказали в областном главке.

Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии, в том числе, в каком состоянии мужчина сел за руль.