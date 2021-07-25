В Самаре водитель на чужом «Опеле» врезался в 10 машин и в трамвай

Поездка иномарки завершилась столкновением с трамваем. Фото: vk.com/dtp_163.

В Самаре 44-летний мужчина на Opel Astra устроил массовое ДТП. Он врезался в 10 автомобилей и в трамвай, а всего участниками аварии стали 12 транспортных средств, сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Во время столкновений люди не пострадали. Полицейские задержали 44-летнего мужчину, который находился за рулем Opel Astra. Как установили сотрудники ГИБДД, у него не было права на управления транспортными средствами, - отметили в облМВД.

Все началось, когда водитель «Опеля» ехал по внутридворовой территории около дома №46 по улице Владимирской. Там он столкнулся с Kia Rio, которую отбросило на вазовскую «одиннадцатую». После водитель «Опеля» врезался в другую иномарку Kia Rio, продолжил движение и во дворе дома №44 задел автомобили Mitsubishi и Skoda. Около дома №49б по улице Чернореченской «Опель» столкнулся с машинами SsangYong, Kia, Nissan Almera и двумя Volkswagen’ами. Следом водитель «Опеля» врезался в «Газель» и отлетел в стоящий трамвай.

От медосвидетельствования мужчина отказался. «Опель» сейчас на штрафстоянке, а полиция выясняет все подробности произошедшего.