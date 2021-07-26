В Самаре затопило школу из-за аварии на насосной станции

Затопление пришкольной территории ФОТО: @0sqFvcdP58BiguJ Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 26 июля, в Твиттере появился пост с жалобой на затопление школы 155 у насосной станции на Корабельной, 12 в Октябрьском районе. На сообщение уже дали ответ представители власти.

— Самарские коммунальные системы, просим отреагировать на аварийную ситуацию, — сообщили в мобильной приемной губернатора Самарской области.

Автор поста обратил внимание, что самостоятельно подавал заявку в СКС, но ответ на так и не получил. Сейчас же СКС ответил Мобильной приемной губернатора, что меры будут приняты.

На прикрепленных к обращению фотографиях видно, что вся территория вокруг школы находится в воде. С 31 мая это уже третий прорыв в одном и том же месте, как утверждает пользователь.