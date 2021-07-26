В Самаре трамвай не вписался в поворот и сошёл с рельсов

Очевидцы поделились фото происшествия в социальных сетях ФОТО: Samaradtp Фото: соцсети

В понедельник, 26 июля, в Постниковом овраге в Самаре сошел с рельсов трамвай, двигавшийся в сторону Барбошиной поляны. Случилось это еще утром.

Как рассказывают очевидцы, при повороте с рельсов сошел второй вагон, перекрыв движение трамвайных путей в обе стороны. Причина аварии пока неизвестна, на месте работает аварийная бригада ТТУ.

Пока трамваи, движущиеся в направлении Барбошиной поляны, направили через Дом печати. Движение по направлению к центру города не изменено. По имеющимся сведениям, в результате происшествия никто не пострадал.