В Самарской области возбудили уголовные дела за подделку сертификатов о вакцинации

Выявляются фиктивные сертификаты о вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе ведутся проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. На данный момент, возбуждено четыре уголовных дела.

— Человек, у которого поддельный сертификат о вакцинации, привлекается к уголовной ответственности даже если он его не использовал, — сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выявление недействительных сертификатов о вакцинации и расследование уголовных дел продолжатся. Пресекается изготовление и продажа фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции.

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы.