В самарском Музее Модерна новая выставка «Сон» будет действовать по октябрь

Каждая эпоха создает собственные режимы и ритуалы сна ФОТО: Музей Модерна Фото: СОЦСЕТИ

Новая выставка Музея Модерна «Сон» открыта с 22 июля, она посвящена представлению о сне на рубеже 19-20 веков.

— В эпоху модерна состояние сна связывается с интересом к мистическим символам, мифологии, спиритизму, пограничным состояниям сознания. Выставка – путь от спальни и аптеки с лекарствами через бессонницу в сам сон и дальше – в его интерпретацию с помощью сонника и сказочных историй, — рассказали в Музее Модерна.

На выставке представлены экспонаты из коллекций Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, Самарского областного художественного музея, Самарской универсальной научной библиотеки, Самарской Публичной Библиотеки и современного искусства.

Посетить выставку можно за 200 рублей, цена для студентов, пенсионеров и детей с 5 по 16 лет — 100 рублей. «Сон» действует с 22 июля по октябрь 2021.