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Общество26 июля 2021 14:41

В Самаре в 2021 году благоустроят 50 дворов

Уже ведутся работы по благоустройству дворов во всех районах города
Светлана СЕМУШКИНА
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ФОТО: samadm.ru

ФОТО: samadm.ru

В областной столице собираются заняться благоустройством. Привести в порядок до конца года планируют 50 дворов в разных районах города.

- В самарских дворах появятся новые детские и спортивные площадки, автомобильные парковки, освещение. Пройдет ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Как будет выглядеть обновленный двор, где будет расположена детская или спортивная площадки, парковка, решают сами жители. Они составляют заявки, направляют их в районные администрации, участвуют в контроле работ.

На данный момент во дворе по ул. Гагарина, 60 уже отремонтировали внутриквартальные проезды, расширили парковку, сделали пешеходные дорожки и установили тренажеры. Скоро там появятся цветочные клумбы и освещение.

Во дворе на Осипенко проведена валка деревьев, обустраивается место под парковку. Тут же будет организовано освещение, установят детское игровое оборудование, сделают металлическое пешеходное ограждение