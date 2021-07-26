Показываем видео с места ДТП под Самарой, в котором погиб 20-летний парень

Проверка по факту аварии продолжается ФОТО: ДТП 163 Самара Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП, произошедшего в Красноярском районе. В результате столкновения трех автомобилей утром 26 июля на трассе между Царевщиной и Мирным погиб 20-летний парень - пассажир "Хонды Аккорд".

ГУ МВД России по региону опубликовало кадры, на которых видно развороченную легковушку, в которой и находился погибший. По словам очевидцев, от удара у машины оторвало двери.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, организовали реверсивное движение, освобождают проезжую часть от посторонних предметов, опрашивают очевидцев. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.