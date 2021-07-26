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Происшествия26 июля 2021 15:26

Показываем видео с места ДТП под Самарой, в котором погиб 20-летний парень

По словам очевидцев, от удара у машины оторвало двери
Светлана СЕМУШКИНА
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Проверка по факту аварии продолжается ФОТО: ДТП 163 Самара

Проверка по факту аварии продолжается ФОТО: ДТП 163 Самара

Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП, произошедшего в Красноярском районе. В результате столкновения трех автомобилей утром 26 июля на трассе между Царевщиной и Мирным погиб 20-летний парень - пассажир "Хонды Аккорд".

ГУ МВД России по региону опубликовало кадры, на которых видно развороченную легковушку, в которой и находился погибший. По словам очевидцев, от удара у машины оторвало двери.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, организовали реверсивное движение, освобождают проезжую часть от посторонних предметов, опрашивают очевидцев. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Смертельное ДТП в Красноярском районе Самарской области