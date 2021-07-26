"Тольяттикаучук" пополнят молодые кадры из СамГТУ

Молодые кадры помогут предприятию Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Шесть дипломированных специалистов из химико-технологического факультета Самарского государственного технического университета начнут работать в компании "Тольяттикаучук". Они приступят к трудовой деятельности уже в августе.

Трудоустройство стало возможным благодаря реализации программы целей подготовки, которая действует на предприятии с 2019 года. Она рассчитана на полгода и направлена на укрепление кадрового потенциала.

Участники программы изучают особенности производства синтетического каучука, проходят стажировку на предприятии под руководством опытных наставников, получают дополнительное образование в области химических технологий, знакомятся с ценностями и корпоративной культурой компании "Татнефть". Итоговый шаг в подготовке - защита дипломов на производственную тематику.

- Эта программа дает студентам возможность приобрести необходимые знания по технологии нашего производства. Для молодых людей, которые определились с дальнейшей профессиональной деятельностью, это отличная возможность начать свой карьерный путь, - отметила директор по управлению персоналом "Тольяттикаучука" Наталия Лазарева.

Среди тех, кто выбрал предприятия в качестве своего рабочего места, Екатерина Савельева. Она последние месяцы учебного года уже провела на производстве БиДВМ, детально изучая процесс. Новые знания нашли отражение в ее дипломной работе, оцененной на отлично.

- После университета молодому специалисту работу найти непросто, на "Тольяттикаучук" есть возможность "распробовать" профессию, да еще и с отличным стартовым пакетом, - подчеркнула девушка.