Девушка из Самары выиграла в лотерею квартиру у моря

Девушка решила забрать выигрыш деньгами

Девушка из Самары Мадона Андриясова выиграла в лотерею квартиру у моря. Об этом сообщается на сайте Столото.

Девушка узнала о выигрыше, когда смотрела телевизор. Когда она увидела, что победитель купил выигрышный билет в Самаре, поняла, что это именно она.

Мадона работает менеджером по туризму и любит путешествовать, особенно ей нравится посещать Дубай.

Выигрыш она решила забрать деньгами, а это 1,9 млн рублей, и купить семейный автомобиль.

Девушка рассказала, что для привлечения богатства она медитирует, что "помогает пустить энергию в нужное русло".