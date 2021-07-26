Житель Тольятти подал иск к главе города из-за некачественных дорог

Житель Тольятти подал иск к главе города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти юрист Дмитрий Третьяков подал иск к главе города Николаю Ренцу из-за некачественных дорог. Информация о деле находится в картотеке Автозаводского районного суда.

Тольяттинец требует обязать мэра и городскую администрацию привести в порядок дороги в городе и в целом своевременно устранять неисправности.

Как говорится в материалах дела, вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству. Судебное заседание назначено на 29 сентября текущего года. В качестве заинтересованного лица указано УМВД России по городу Тольятти.