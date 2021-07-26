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Общество26 июля 2021 23:17

Житель Тольятти подал иск к главе города из-за некачественных дорог

Глава Тольятти Николай Ренц указан административным ответчиком
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Житель Тольятти подал иск к главе города

Житель Тольятти подал иск к главе города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти юрист Дмитрий Третьяков подал иск к главе города Николаю Ренцу из-за некачественных дорог. Информация о деле находится в картотеке Автозаводского районного суда.

Тольяттинец требует обязать мэра и городскую администрацию привести в порядок дороги в городе и в целом своевременно устранять неисправности.

Как говорится в материалах дела, вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству. Судебное заседание назначено на 29 сентября текущего года. В качестве заинтересованного лица указано УМВД России по городу Тольятти.