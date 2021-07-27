В Самарской области педофил-редицивист совратил подростка

На парня возбудили уголовное дело и отпустили его под подписку о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Константину из Тольятти 18 лет, но на сверстниц молодой человек и смотреть не хочет. Ему хочется «девочек помоложе». За это парня уже привлекали к уголовной ответственности – в апреле и мае 2021 года. Почему суд оставил его на свободе, доподлинно не известно. Но выводов из судебных процессов Константин явно так и не сделал.

21 июля в отношении него возбудили новое уголовное дело – на сей раз по ч.1 ст.134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет». Его новой жертве 15 лет, девочка согласилась приехать к парню в гости, а там он уговорил ее на интим.

Сейчас силовики устанавливают, действительно ли все произошло по обоюдному согласию. Подозреваемый остается пока на свободе (его отпустили под подписку о невыезде) и теоретически может продолжать свои любовные игрища.