В трех районах Самары отключат горячую воду с 28 июля по 10 августа

Горожан просят отнестись к испытаниям с пониманием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям сразу трех районов Самары придется какое-то время пожить без горячей воды. Ее отключат с 28 июля по 10 августа. Связано это с гидравлическими испытаниями 2-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и Верхней зоны Безымянской отопительной котельной, которые проводит ПАО "Т Плюс".

- Подача горячего водоснабжения приостановлена для жителей и организаций в Советском, Промышленном и Кировском районах, - сообщили в пресс-службе компании.

Ограничения затронули не все улицы. Поставку горячей воды приостановят в следующих границах: ул. Советской Армии — пр-д 9 Мая — ул. Гагарина — ул. Запорожская — ул. А.Овсеенко — ул. 22 Партсъезда — ул. Нагорная — ул. Ставропольская — ул. К.Маркса — ул. Алма-Атинская — ул. Товарная — ул. Физкультурная — ул. Земеца — ул. Береговая — пр. Кирова — Заводское шоссе.

После устранения всех выявленных повреждений горячую воду вернут. Горожан просят отнестись к этим рабочим мероприятиям с пониманием.