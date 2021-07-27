Самарец просит найти и наказать девушку, которая обещала ему интим, но обманула

Мужчина даже не помнит, какую сумму перевел незнакомке Фото: Александра БУДАЕВА

Рано утром 23 июля в один из самарских отделов полиции обратился с заявлением Сергей Валерьевич Б. Мужчина пожаловался на то, что его по телефону «развела» прекрасная незнакомка. Обещала тепло, ласку и интим, а в итоге, когда он перевел ей деньги вперед, отправила его номер в черный список.

- Мужчина не помнит, какую именно сумму перевел девушке, потому что на тот момент был сильно пьян, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Проверить счет он тоже не может, потому что, когда очнулся, первым делом свою банковскую карту заблокировал.

Разбираться в хитросплетениях несостоявшегося романа Сергея Валерьевича теперь, видимо, придется полицейским. Впрочем, уголовное дело пока не возбуждено, стражи порядка ведут проверку и пытаются хотя бы выяснить, о каком ущербе пострадавшему идет речь.