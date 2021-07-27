Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 10:30

В Самаре не будут развивать алкогольные магазины, запущенные сетью "Магнит"

Российский ритейлер отказался от тиражирования таких торговых точек из-за конкуренции
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тестировать концепцию алкогольного "Магнита" начали в Самаре в 2019 году

Тестировать концепцию алкогольного "Магнита" начали в Самаре в 2019 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У алкомаркетов "Магнит вечерний" нет будущего. Российский ритейлер "Магнит" отказался от тиражирования такого формата. Концепция начали тестировать в 2019 году в Самаре, где была открыта одна точка площадью 200 кв.м, но она не выдержала конкуренции.

Как передает "Коммерсантъ", со ссылкой на экспертов, ассортимент «Магнита вечернего» не отличался от представленного в обычных точках сети. Специализированным сетям он проигрывал.

Всего сейчас работают три таких объекта. Их переформатируют в магазины "у дома" или точки "Магнит косметик". Самые эффективные решения "Магнита вечернего" сейчас используются в алкогольных отделах сетевых магазинов крупного формата.