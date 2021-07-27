В Самарской области пьяная пара на «Лексусе» накинулась с кулаками на инспектора ГИБДД

Инспекторы ГИБДД оказались правы: и водитель, и пассажир были пьяны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще недавно Александр М. был успешным предпринимателем, торговал автомобилями. В 2018 году фирму свою закрыл, но не «обеднел». По крайней мере, на «Лексус» и симпатичную блондинку себе заработал. Все трое – Александр, «Лексус» и блондинка Настя недавно попали в полицейские сводки.

История эта произошла 24 июля, когда сотрудники ГИБДД остановили «Лексус RX-200t» в поселке Курумоч. Инспекторы заподозрили водителя в том, что он не слишком трезв. На защиту Александра бросилась Настя:

- Она материлась, требовала их отпустить, угрожала знакомством с важными людьми и неприятными последствиями для инспекторов, а потом просто кинулась с кулаками на одного из них, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

У Александра и Насти действительно обнаружили алкоголь в крови (после того, как буйную парочку угомонили), а у лейтенанта полиции Виталия А. диагностировали ушиб носа.

После того, как парочку «пробили» по базам, выяснилось, что «переживали» они не зря – Александра уже ловили пьяным за рулем и лишили за это водительских прав. На него составили протоколы за отказ от медосвидетельствования и за управление автомобилем после лишения прав, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за пьянство за рулем.

Настя тоже может попасть под статью за нападение на сотрудника полиции, который был при исполнении. Проверку в отношении нее проводят сотрудники Следственного комитета.