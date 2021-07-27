В Самаре на перекрестке ул.Ново-Садовой и Советской Армии сбили инспектора ГИБДД

Полицейский попал в больницу, у него диагностированы травмы головы и позвоночника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летний инспектор ГИБДД в Самаре попал в больницу прямиком с места своей службы – его сбил невнимательный автомобилист.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах, полицейский регулировал дорожное движение на сложном участке – на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии, где сейчас идет строительство новой дорожной развязки.

26 июля в час пик – около 9 утра - инспектор стоял на посту, точнее на проезжей части, чтобы оперативно направлять транспортные потоки в нужном направлении. Неожиданно стража порядка сбил автомобиль Ford Focus. В последствии выяснится: водитель решил перестроиться в левый ряд и не заметил сотрудника ГИБДД в форме и с жезлом.

Полицейский в итоге попал в больницу, у него диагностированы травмы головы и позвоночника.

По факту ДТП в полиции сейчас проводят проверку.