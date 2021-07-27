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Общество27 июля 2021 13:46

Людей без масок в общественном транспорте Самары ждет большой штраф

В городе усиливают контроль за масочным режимом
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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Контроль за нарушителями усилен

Контроль за нарушителями усилен

В Самаре усиливают контроль за масочным режимом. В частности речь идет об общественном транспорте. Проверяющие ежедневно контролируют пассажиров и сотрудников, максимальное наказание - 30 тысяч рублей штрафа.

Предприятия, чьи сотрудники будут нарушать масочный режим, будут наказываться штрафом в размере 300 тысяч рублей. На прошлой неделе заведено шесть протоколов в общественном транспорте, с осени 2020 года в суде рассматривали дела уже у 449 нарушителей.

Власти напоминают, что в настоящее время стоит задача по наращиванию темпов прививочной кампании, направленной на противодействие коронавирусной инфекции. Касается это и работников общественного транспорта.

- Работники профильных предприятий относятся к сфере обслуживания. А значит, до 1 сентября уже вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников отрасли, - сообщили в городской администрации.

Проверки охватывают в среднем 30-35 маршрутов всех видов наземного общественного транспорта. Заботясь о безопасностиучастники рейдов в последнее время предусмотрительно берут с собой наборы защитных средств. Если кто-то из пассажиров забыл взять маски в дорогу, их безвозмездно раздают в салонах и на остановках.