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Общество27 июля 2021 14:17

В Самарской области отдыхающий ударил ножом инструктора по вейкбордингу

Предполагаемый виновник задержан
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области мужчина ударил ножом инструктора по вейкбордингу

В Самарской области мужчина ударил ножом инструктора по вейкбордингу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области инструктор по вейкбордингу получил ножевое ранение после конфликта с одним из отдыхающим на озере Орлово, сообщает Gorodnsk63.ru.

По данным источников издания, у 25-летнего инструктора произошел конфликт с одним из посетителей парка, после чего тот бросился на парня с ножом.

Молодого человека доставили в реанимацию, он потерял много крови. Предполагаемого виновника, 46-летнего мужчину, задержали.

Сообщается, что по факту случившегося правоохранительными органами проводится проверка, определяется степень причиненного вреда.