В Самарской области отдыхающий ударил ножом инструктора по вейкбордингу

В Самарской области мужчина ударил ножом инструктора по вейкбордингу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области инструктор по вейкбордингу получил ножевое ранение после конфликта с одним из отдыхающим на озере Орлово, сообщает Gorodnsk63.ru.

По данным источников издания, у 25-летнего инструктора произошел конфликт с одним из посетителей парка, после чего тот бросился на парня с ножом.

Молодого человека доставили в реанимацию, он потерял много крови. Предполагаемого виновника, 46-летнего мужчину, задержали.

Сообщается, что по факту случившегося правоохранительными органами проводится проверка, определяется степень причиненного вреда.