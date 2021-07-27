В Самарской области начали производить лекарство для лечения COVID-19

Губернатор запустил вторую линию производства лекарств «Озон фарм» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области начали производить лекарство для лечения коронавируса. Его делают сотрудники "Озон фарм" - одного из крупнейших фармацевтических предприятий в России, расположенное на территории Особой экономической зоны "Тольятти". Выпуск препарата "Арепливир", который используют для борьбы с Covid-19, будет налажен на второй линии.

— Это очень важно в непростых условиях пандемии, - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, поздравив жителей региона с таким значимым событием. - Самое главное сегодня - заботиться о здоровье людей.

На новом участке предприятия установят немецкое и итальянское оборудование. Суточная производительность линии составит до 275 тысяч упаковок лекарств. По расчетам специалистов, такое количество поможет обеспечить лечение более миллиона пациентов в месяц.

- Инвестиции нашей компании составили чуть более 3 миллиардов рублей. И мы готовы в случае необходимости запустить производство еще целого ряда лекарств на имеющихся мощностях, – отметил в свою очередь замдиректора по производству ООО "Озон Фарм" Олег Минаков.

В компании с запуском второй линии дополнительно создано 82 рабочих места. Всего там трудятся 353 человека. Лекарственные формы производятся из закупаемого сырья в соответствии с международными стандартами.