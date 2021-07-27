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Общество27 июля 2021 15:35

В Самаре 30 июля распределят свободные места в детских садах

Шансы получить место в саду зависят от нескольких критериев
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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Родителей просят подготовиться к распределению мест заранее ФОТО: Администрация Самары

Родителей просят подготовиться к распределению мест заранее ФОТО: Администрация Самары

Назначена новая дата для распределения свободных мест в детских садах. Процедура будет проводится 30 июля в автоматическом режиме.

Главными критериями для выдачи мест являются возраст ребенка по состоянию на 1 сентября 2021 года и наличие прав на зачисление вне очереди. Также будет учитываться направленность группы и дата регистрации в электронном реестре.

- Для успешного проведения указанной процедуры родителям нужно проверить данные, указанные в заявлении. Сделать это нужно до 29 июля, - рекомендует администрация Самары

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений. О предоставлении места для ребенка будет сообщено сотрудниками детских садов.