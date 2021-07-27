«Есть все для жизни и досуга»: каким должно быть уютное студенческое общежитие

Самарский финансово-экономический колледж. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Чтобы бытовая неустроенность не отвлекала от учебы, условия проживания студентов должны быть на достойном уровне. Особенно важно найти уютное жилье иногородним студентам. Самарский финансово-экономический колледж о своих учащихся позаботился. Для иногородних студентов Самарский финансово-экономический колледж, который является филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, имеет благоустроенное студенческое общежитие.

- Наше студенческое общежитие отличается повышенной комфортностью. Все комнаты оснащены необходимой мебелью, оборудованием и инвентарем, а также санитарным узлом, включающим душевую кабину. Кухня общежития оборудована современной техникой, необходимой в быту. Также в пользовании проживающих стиральные машины-автомат, утюги и гладильные доски, - рассказали в коллеже.

Кстати, в общежитии Самарского финансово-экономического колледжа созданы условия не только для комфортное проживание студентов, но и полноценного отдыха: подключено кабельное телевидение, есть комнаты отдыха, где в свободном доступе музыкальные инструменты, шашки, шахматы и теннисные столы.

Созданы все необходимые условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. В учебном корпусе и общежитии доступная безбарьерная среда, предусмотрено социально-педагогическое сопровождение студентов.

Конкретно:

Самарский финансово-экономический колледж

Сайт – samara.fa.ru

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