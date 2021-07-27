В Самаре возобновили движение на перекрестке Агибалова и Красноармейской

Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом ФОТО: Администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня утром, 27 июля, полностью открыли движение на перекрестке улиц Агибалова и Красноармейской после ремонта участка теплотрассы.

— Трамваи начали ходить по привычной схеме с 05:00. На этом участке работы стали самыми масштабными, восстановили и автодорожное покрытие, — рассказали в Администрации Самары.

Ремонт теплотрассы продолжится, он является важным этапом подготовки к отопительному сезону 2021-2022. Работы будут выполнены от улицы Агибалова до Рабочей, Никитинской и до 14-ой насосной станции.

Планируется отремонтировать трубопровод до Комсомольской площади. Помимо этого, с 28 июля по 10 августа 2021 года компания энергоснабжения «Т Плюс» проведет гидравлические испытания второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ и Верхней зоны Безымянской отопительной котельной.