В Тольятти построят крупный гимнастический "Немов-центр"

Встреча прошла успешно

27 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов обсудили строительство "Немов-центра" в Тольятти. Объект должен стать крупнейшим центром гимнастики в регионе.

В центре планируют заняться профессиональной подготовкой гимнастов. Там будут проводить соревнования - всероссийского и международного уровней - и культурно-развлекательные мероприятия. Рассчитан он будет на 2500 зрителей.

Строительство объекта глава региона обсуждал ещё во время рабочих поездок в Москву. Он общался с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Тот одобрил проект. Сейчас губернатор дал поручение областному минстрою в кратчайшие сроки подготовить заявку для направления в федеральное министерство с целью получения поддержки из федерального бюджета.

Начать строительство планируется в сентябре. К этому событию в Тольятти должны приехать именитые спортсмены, в том числе и чемпионы Олимпиады в Токио.

-Постараемся вместе сделать так, чтобы на несколько дней Тольятти стал столицей мировой гимнастики. Это даст толчок к занятиям гимнастикой нашим мальчишкам и девчонкам, - сказал Дмитрий Азаров.

Алексей Немов заверил, что его команда сделает все возможное, чтобы новый центр в Тольятти сделал город и регион более интересным. Он отметил, что если будут условия, то и дети активнее станут заниматься спортом.