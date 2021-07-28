В Самарской области появятся еще 250 камер на дорогах

Камер должно появляться все больше Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области уже с 1 января 2022 года могут появиться еще 250 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений. С таким предложением на заседании координационного совета по безопасности в регионе выступил глава управлеия ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области Юрий Некрасов. Губернатор Дмитрий Азаров идею поддержал: он предложил внести изменения в бюджет уже в III квартале.

- Чтобы начать работу уже сейчас, готов рассматривать и привлечение средств резервного фонда Губернатора по самым острым точкам, где мы фиксируем наибольшую аварийность, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Речь об установкен комплексов фиксации зашла после того, как руководители проговорили проблему с высоким уровнем аварийности на дорогах. Юрий Некрасов отметил, что сейчас в регионе 32 передвижных комплекса автоматической фиксации нарушений, а в Нижегородской таких 178, в Татарстане - 177. Стационарных комплексов 498, в Татарстане 959. При этом в Башкирии только за год число таких комплексов выросло с 227 до 930. Юрий Некрасов напомнил, что сегодня число аварий уменьшается, но тяжелее становятся последствия. И часто это связано именно с превышением скорости - на хороших, отремонтированных дорогах.