В Самарской области полицейские изъяли из незаконного оборота ружья и боеприпасы

Из незаконного оборота изъяли оружие и боеприпасы. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские изъяли из незаконного оборота 56 единиц оружия и 1 300 патронов. Об этом сообщили в региональной полиции.

В регионе подвели итоги операции "Оружие", во время которой проверили более 2 тысяч человек. После проверок возбудили 16 уголовных дел по фактам незаконного хранения или изготовления оружия.

В Тольятти в квартире у 71-летнего мужчины нашли оружейный шкаф с патронами, всего 83 штуки. При этом у владельца боеприпасов не было соответствующей лицензии. В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, в Самаре у судимого за изнасилование 43-летнего мужчины нашли обрез. Его владельцу предстоит ответить по новому уголовному делу, по которому ему грозит до шести лет лишения свободы.