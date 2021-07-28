Житель Самарской области задержан в Казани за попытку кражи дрели

Мужчину могут осудить по статье "Кража" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти пойман в столице Татарстана при попытке обокрасть строительный магазин. В одном из строительных гипермаркетов он был задержан Росгвардией с дрелью стоимостью 12 тысяч рублей.

Предприимчивый житель Самарской области задумал выкрасть строительный инструмент с помощью другой коробки от аналогичного аппарата. При входе в торговый зал, он подошёл к сотрудникам магазина и попросил поставить печать на имевшуюся у него дрель в упаковке, чтобы не возникло путаницы и её не пришлось оплачивать дважды. Сотрудники магазина согласились на просьбу, но решили обратить внимание на подозрительного гражданина.

После этого мужчина взял со стеллажа дрель и попытался убрать её в коробку с печатью. Когда ему это не удалось, вор обезвредил антикражные бирки и решил вынести инструмент в рюкзаке. На входе его остановила охрана, после чего злоумышленника передали полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».