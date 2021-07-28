Водяной, Баба Яга и три богатыря наведут порядок за Волгой

Порядок за Волгой будут наводить сказочные персонажи Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре пройдет субботник, во время которого убирать территорию за Волгой будут сказочные персонажи.

Водяной, Баба Яга, три богатыря, Соловей-Разбойник и Василиса Премудрая возьмут инвентарь и отправятся на правый берег Волги приводить в порядок территорию.

Сказочный субботник проводится активистами ОНФ совместно с молодежным обществом "ЗаВолгу".

Участники акции в четверг отправятся за Волгу, организаторы предоставят инвентарь всем желающим навести порядок вместе со сказочными персонажами. Переправу организуют на двух теплоходах "Москва".