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Общество28 июля 2021 9:56

Водяной, Баба Яга и три богатыря наведут порядок за Волгой

Сказочные герои устроят субботник
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Порядок за Волгой будут наводить сказочные персонажи

Порядок за Волгой будут наводить сказочные персонажи

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре пройдет субботник, во время которого убирать территорию за Волгой будут сказочные персонажи.

Водяной, Баба Яга, три богатыря, Соловей-Разбойник и Василиса Премудрая возьмут инвентарь и отправятся на правый берег Волги приводить в порядок территорию.

Сказочный субботник проводится активистами ОНФ совместно с молодежным обществом "ЗаВолгу".

Участники акции в четверг отправятся за Волгу, организаторы предоставят инвентарь всем желающим навести порядок вместе со сказочными персонажами. Переправу организуют на двух теплоходах "Москва".