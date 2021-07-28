В Самаре снесут капитальные гаражи на 18 км Московского шоссе

Подают иск в суд о сносе гаражей Фото: Из личного архива

В Самаре планируют снести самовольные капитальные гаражи на 18 км Московского шоссе. Об этом говорили на заседании по вопросам формирования, оформления земельных участков в Министерстве строительства Самарской области.

— Это необходимо для организации противопожарного проезда «Строительной компании на Московском», — рассказали в Минстрое.

Департамент градостроительства уже подготовил необходимые документы для подачи иска в суд о сносе гаражей.

Помимо этого, застройщик ООО «Донстрой» продолжает работу по демонтажу домов. На данный момент готов демонтаж дома по улице Вилоновская, 99. До конца текущей недели начнется демонтаж дома по улице Никитинская, 70.