В Самаре у сотрудников ГИБДД появился «черный» список

Ловят водителей с незарегистрированными номерами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У самарских полицейских появился аппаратно-программный комплекс, который выявляет машины без регистрации, сравнивая их с «черным» списком.

— В припаркованной машине установлена камера, которая считывает номера проезжающего транспорта и передает их на ноутбук сотруднику. Система сверяет данные автомобилей с загруженным «черным» списком, — рассказали в ГИБДД по Самарской области.

Если номер найден в программе, полицейский передает коллегам по рации данные машины, а они останавливают указанное авто для проверки. Пока аппаратно-программный комплекс работает только в Самаре, но затем он перейдет на другие города и районы региона.

В настоящее время в «черном» списке находится более 3500 транспортных средств. Среди них те, которые сняты с учета и регистрация которых прекращена из-за смерти владельцев, а также представляющие оперативный интерес для Госавтоинспекции. Информация в списке обновляется раз в неделю.

За управление незарегистрированным автомобилем водителю грозит штраф от 500 до 800 рублей и снятие номеров.