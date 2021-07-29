Строительство детского сада на Ташкентской в Самаре вышло на новый этап

Строительство нового детского сада идет полным ходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ведется строительство детского сада, рассчитанного на 132 ребенка возрастом от года до семи лет, в границах улиц Ташкентская, Георгия Димитрова и Московское шоссе.

— По проекту здание будет двухэтажным с подвалом. Детский сад будет построен в рамках нацпроекта «Демография», — сообщили в Министерстве строительства Самарской области.

В настоящее время завершили работы по устройству несущих железобетонных конструкций. Строители выполняют каменную кладку наружных стен и внутренних перегородок первого этажа.

Кроме этого, штукатурят стены подвала и налаживают инженерно-технические сети. На первом этаже разместятся три младшие группы, медицинский и процедурный кабинеты. На втором – группы для детей постарше, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и педагога-психолога.

Завершить строительство запланировано до конца 2021 года.