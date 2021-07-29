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Общество29 июля 2021 10:08

Строительство детского сада на Ташкентской в Самаре вышло на новый этап

На данный момент возводят стены и перегородки первого этажа
Ирина СИНЕГУБОВА
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Строительство нового детского сада идет полным ходом

Строительство нового детского сада идет полным ходом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ведется строительство детского сада, рассчитанного на 132 ребенка возрастом от года до семи лет, в границах улиц Ташкентская, Георгия Димитрова и Московское шоссе.

— По проекту здание будет двухэтажным с подвалом. Детский сад будет построен в рамках нацпроекта «Демография», — сообщили в Министерстве строительства Самарской области.

В настоящее время завершили работы по устройству несущих железобетонных конструкций. Строители выполняют каменную кладку наружных стен и внутренних перегородок первого этажа.

Кроме этого, штукатурят стены подвала и налаживают инженерно-технические сети. На первом этаже разместятся три младшие группы, медицинский и процедурный кабинеты. На втором – группы для детей постарше, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и педагога-психолога.

Завершить строительство запланировано до конца 2021 года.

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Строительство детского сада
Строительство детского сада