Самарец годами совращал малолетнюю падчерицу

Подозреваемый задержан, но пока не арестован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летний Сергей стал фигурантом уголовного дела после того, как всплыла правда об его отношениях с падчерицей.

Сейчас девочка учится в колледже, но следователи предполагают, что последние пять лет она регулярно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны отчима.

Как далеко зашли эти отношения, и почему мать девочки все это время не обращала на сложившуюся ситуацию никакого внимания, теперь предстоит разобраться правоохранительным органам.

- Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет», - сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Подозреваемый задержан.

Далее уже суду предстоит решать, отправят ли Сергея на время следствия за решетку, или же он вернется домой к жене и падчерице – своей недавней жертве.