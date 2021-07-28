Будут шахматы и театр: в Тимашево за полгода обещают достроить культурный центр

В Тимашево продолжают строить ДК

В селе Тимашево Самарской области за полгода обещают достроить здание культурно-досугового центра. Полноценного клуба здесь не было последние 20 лет: творческие коллективы занимались в актовом зале школы. Но сейчас положение должно измениться: открытия КДЦ в селе ждут с нетерпением.

- На базе старого дома культуры был шахматный клуб, мы его планируем возродить. Тренажерный зал создадим, чтобы люди занимались спортом, театральную студию планируем вновь организовать, которой сейчас нет, - поделилась планами директор КДЦ Марина Савич.

Строить новое здание для клуба начали уже летом, к ноябрю планируют закончить, работа ведется в две смены, параллельно скоро начнется прокладка инженерных сетей. Также власти надеются, что к концу строительства на прилегающей площадке собственник закончит демонтаж остатков здания бывшего сахарного завода и заброшенное здание не будет портить вид вокруг. В следующем году облагородят и площадку рядом с ДК - высадят цветы, деревья, поставят скамейки, сделают танцплощадку.

Губернатор Дмитрий Азаров оценил ход строительства и призвал главу села Сергея Радько пристально следить за ходом стройки и за тем, как разбирают здание завода:

- Вопросы экологии сегодня все больше и больше волнуют людей, и это справедливо. Здесь будет формироваться большой объем строительных отходов. Вы должны четко понимать, куда он будет направлен: на переработку или утилизацию. Отследите! - поручил глава региона.