Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 16:00

В Самаре владельца Центрального автовокзала требуют признать банкротом

Заявление о признании банкротом направлено от налоговой службы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Крупного самарского перевозчика требуют признать банкротом

Крупного самарского перевозчика требуют признать банкротом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владельца Центрального автовокзала в Самаре требуют признать банкротом. Информация об этом содержится на сайте Федресурс.

Как говорится в сообщении, в арбитражный суд направлено заявление о признании должника банкротом. Заявление отправлено от налоговой службы.

Претензии о задолженности предъявляются АО "Евразийской корпорации автовокзалов", одному из крупнейших перевозчиков в Самарской области. Также компания является оператором сети автовокзалов, в которую входит и самарский центральный автовокзал.