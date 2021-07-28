В Самаре владельца Центрального автовокзала требуют признать банкротом

Крупного самарского перевозчика требуют признать банкротом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владельца Центрального автовокзала в Самаре требуют признать банкротом. Информация об этом содержится на сайте Федресурс.

Как говорится в сообщении, в арбитражный суд направлено заявление о признании должника банкротом. Заявление отправлено от налоговой службы.

Претензии о задолженности предъявляются АО "Евразийской корпорации автовокзалов", одному из крупнейших перевозчиков в Самарской области. Также компания является оператором сети автовокзалов, в которую входит и самарский центральный автовокзал.