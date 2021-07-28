В Самаре сняли на видео строительство нового причала

В Самаре на Волге строят новый причал. Фото - скриншот

Видеоблогер Сергей Бобин разместил на своем YouTube-канале видео строительства нового причала на Волге.

Причал строят в районе Комсомольского спуска около существующего речного вокзала. Строительство началось в прошлом году, в настоящее время работы продолжаются и продлятся до 2023 года.

В комментариях пользователи отмечают, что причал в дальнейшем может использоваться для маломерных судов.

Обсуждался при этом не только причал, но и шикарный закат над Волгой, запечатленный на представленном видео.