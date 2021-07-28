На Самарском мосту приступили к укладке верхнего дорожного слоя

ФОТО: Дороги Самарской области Фото: СОЦСЕТИ

Областной минтранс сообщил о новом этапе строительства на Самарском мосту, который также известен, как Фрунзенский – там начали укладывать верхний слой покрытия.

Второй этап строительства на Самарском мосту в границах от ул Шоссейной до административной границы г. о. Самара планировали завершить в 2022 году. Однако темп работ позволит сдать объект досрочно, уже в этом году.

Проектом предусмотрено строительство двух транспортных развязок, на пересечениях Кряжкого и Новокуйбышевского шоссе, Утевской улицы, а также Пугачевского тракта, улицы Грозненской, Стромиловского шоссе. Рядом с существующим путепроводом Казачий возведут еще один - через железную дорогу Москва-Самара.