Смерч под Самарой сняли на видео

Смерч увидели в поле около Зеленовки

В Самарской области в районе села Зеленовка Ставропольского района на видео засняли смерч в поле. На кадрах видно, как пылевая воронка движется в сторону снимающего. Конечно же, жители села удивились такому природному явлению и даже испугались.

- Странный пылевой столб, движется, вдруг такой ветер принесет какие-то разрушения в село? У нас такого еще не было, - рассказали жители.

Эксперты в свою очередь отметили, что это пылевой столб, воронка, которая образуется, когда ветер поднимает в воздух много пыли. Смерчи не всегда бывают большие и опанчые, маленькие смерчи могут образовываться в связи с разницей температур при движении воздуха.

Сейчас в регионе тепло, в область снова возвращается жара, температура будет только расти, говорят синоптики. Также в регионе ждут грозы и ливни.