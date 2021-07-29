В Самаре будут судить парня, который в интернете нашел подработку наркокурьером

Полицейские задержали наркокурьера в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить молодого человека, который нашел в интернете подработку наркокурьером. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Парня задержали на улице Ново-Вокзальной, когда около дома он делал закладки. Его доставили в отдел полиции и изъяли телефон, где содержалась информация о местанахождении еще нескольких закладок.

Правоохранители изъяли с указанных мест 7 свертков, в которых, как показала экспертиза, находился мефедрон общей массой более 10 граммов.

Как выяснилось, парень искал себе подработку и в интернете увидел объявление о поиске наркокурьеров. Он согласился с предложенными условиями и отправился прятать наркотики, тогда его и задержали полицейские.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.