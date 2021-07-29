Жительница Тольятти в порыве чувств расцарапала полицейскому лицо

Сигнал о грандиозном семейном скандале в дежурную часть поступил около полуночи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 27 на 28 июля в одном из жилых домов Центрального района Тольятти кипели нешуточные страсти. Скандал между матерью и дочерью достиг такого размаха, что к ним выехали полицейские.

Ранее ни Олеся Васильевна, ни ее дочь Кристина в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Но в этот раз обе как будто с ума сошли.

При виде людей в погонах Олеся Васильевна в весьма грубой форме объяснила им, что думает о полиции в общем и о них в частности, после чего набросилась на одного из стражей порядка.

- Она расцарапала ему лицо и укусила его за руку, все это «под аккомпанемент» громкой нецензурной брани, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в силовых структурах.

Лейтенант полиции «боевые травмы» зафиксировал в больнице, так что теперь Олесе Васильевне предстоит всерьез задуматься о своем поведении – на женщину могут возбудить уголовное дело.