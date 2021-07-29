В Самаре вторую очередь «Вива Лэнда» планируют построить к 2026 году

Стройка буде длиться с 2021 по 2026 год Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре строительство второй очереди торгового-развлекательного комплекса «Вива Лэнд» закончат к 2026 году. Эта информация появилась в перечне стратегических инновационных проектов региона.

— Инициатором проекта является владелец торгового центра ООО «Рубин», на стройку уйдет 6,6 миллиардов рублей, — рассказали в правительстве Самарской области.

В список включили реновацию квартала в границах улиц Свободы, Победы, Каховской и проспекта Кирова. С территории должны снести двухэтажные дома.

Помимо это, запланирована реконструкция агрегатов, ремонт на промышленных предприятиях и создание автодорожных телекоммуникационных сетей.