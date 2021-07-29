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Происшествия29 июля 2021 11:21

В Самарской области столкнулись самосвал и легковушка: есть погибшие

После столкновения машины опрокинуло в кювет
Ирина СИНЕГУБОВА
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После столкновения транспортные средства опрокинуло в кювет Фото: ГУ МВД России

После столкновения транспортные средства опрокинуло в кювет Фото: ГУ МВД России

Фото: СОЦСЕТИ

В Богатовском районе Самарской области водитель самосвала «Shacman» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Lada Priora», транспортные средства после удара улетели в кювет.

— Погиб водитель машины «Lada Priora», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, самосвал двигался со стороны города Отрадный в сторону села Богатое. Почему водитель допустил выезд на встречную полосу, пока неизвестно.

Полицейские продолжают работать на месте ДТП и искать свидетелей аварии. Обстоятельства случившегося и количество пострадавших уточняется.