В Самарской области столкнулись самосвал и легковушка: есть погибшие

После столкновения транспортные средства опрокинуло в кювет Фото: ГУ МВД России Фото: СОЦСЕТИ

В Богатовском районе Самарской области водитель самосвала «Shacman» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Lada Priora», транспортные средства после удара улетели в кювет.

— Погиб водитель машины «Lada Priora», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, самосвал двигался со стороны города Отрадный в сторону села Богатое. Почему водитель допустил выезд на встречную полосу, пока неизвестно.

Полицейские продолжают работать на месте ДТП и искать свидетелей аварии. Обстоятельства случившегося и количество пострадавших уточняется.