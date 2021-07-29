Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками и грузовиком

В крупном ДТП в Самарской области погибли три человека. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. Об этом сообщили в региональной полиции.

Авария произошла в четверг, 29 июля, в Кинельском районе на 19-м км трассы "Кинель-Богатое-Борское". Столкнулись легковушки Renault Sandero и Peugeot, а также грузовик MAN.

В результате аварии погибли два пассажира и водитель автомобиля Sandero. Сейчас полицейские на месте устанавливают подробности произошедшего и опрашивают очевидцев.

Ранее в Богатовском районе грузовик столкнулся с легковушкой.