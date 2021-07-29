В Самарской области более четырехсот заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области достигнут суточный максимум по заражению коронавирусом в регионе, выявлено 412 новых случаев. Об этом сообщают в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся в Самаре (168) и Тольятти (77). В остальных городах и районах менее двадцати случаев за сутки.

В регионе 10 смертельных случаев, умерли восемь женщин в возрасте от 50-ти до 84-х лет, а также двое мужчин 54-х и 64-х лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 75 396 человек, из которых выздоровели 70 237. Всего среди заразившихся умерли 2 610 человек.