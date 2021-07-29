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Общество29 июля 2021 15:45

Самарец поделил 7-миллионный выигрыш в лотерею с жителем Калининграда

Каждый из победителей получит по 3,6 млн рублей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарец выиграл в лотерею 3,6 млн рублей

Самарец выиграл в лотерею 3,6 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец вместе с жителем Калининграда выиграл более 7 млн рублей в лотерею "Зодиак". Выигрыш им предстоит поделить, каждый получит по 3,6 млн рублей.

В лотерее "Зодиак" участники выбирают числа, из которых складывают даты и знаки зодиака. Так, в одном из тиражей удачными стали числа 21, 4, 84 и 2, что соответствует дате 21 апреля 1984 года и знаку зодиака "телец".

Выигрышную комбинацию одновременно угадали два жителя Самары и Калининграда. Известно, что самарец купил свой билет в мобильной версии сайта "Столото", заплатив 25 рублей.

Победителей ждут в лотерейном центре "Столото" для оформления выигрыша.