Самарец поделил 7-миллионный выигрыш в лотерею с жителем Калининграда

Самарец выиграл в лотерею 3,6 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец вместе с жителем Калининграда выиграл более 7 млн рублей в лотерею "Зодиак". Выигрыш им предстоит поделить, каждый получит по 3,6 млн рублей.

В лотерее "Зодиак" участники выбирают числа, из которых складывают даты и знаки зодиака. Так, в одном из тиражей удачными стали числа 21, 4, 84 и 2, что соответствует дате 21 апреля 1984 года и знаку зодиака "телец".

Выигрышную комбинацию одновременно угадали два жителя Самары и Калининграда. Известно, что самарец купил свой билет в мобильной версии сайта "Столото", заплатив 25 рублей.

Победителей ждут в лотерейном центре "Столото" для оформления выигрыша.