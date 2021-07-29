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Общество29 июля 2021 15:55

Сызрань может получить звание "Город трудовой доблести"

Сбор подписей за присвоение звания стартовал по инициативе Дмитрия Азарова
Геннадий ВЕТРОВ
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Сызрань, по мнению экспертов, заслуживает новое звание

Сызрань, по мнению экспертов, заслуживает новое звание

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров дал старт сбору подписей за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести". Каждый может отдать свой голос "за Сызрань" на сайте "Самара-доблесть.рф".

Единороссы уверены, что третий по населению город губернии полностью заслуживает такой характеристики. Поддержат его в получении звания ведущие общественные организации региона. Все технические формальности улажены, подготовлены и согласованы подписные листы, определен механизм работы по сбору подписей.

Что касается голосования, которое скоро запустят, оно будет не только в онлайн формате. Для процедуры откроют специальные промо-стойки. Все мероприятия пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемиологического безопасности. В этом помогут активисты МГЕР и "Волонтеры Победы".

Сызрань отмечают не случайно. В годы Великой Отечественной войны она принимала эвакуированных из других городов жителей страны. В результате население увеличилось вдвое, а производственный потенциал города вырос в пять раз. По официальным данным в Сызрань было эвакуировано 11 крупных предприятий. Там же делали важные оборонные изделия, разрабатывали нефтяное месторождение и не только. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны удостоены государственных наград 17 195 сызранцев.

Онлайн-голосование стартует на сайте "Самара-доблесть.рф" в разделе "Сызрань - город трудовой доблести" 30 июля.Оффлайн голосование начнется в ближайшее время.